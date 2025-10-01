El peso mexicano abrió la cotización de este miércoles 01 de octubre con una tendencia positiva con relación al dólar estadounidense, en una jornada marcada por el cierre del gobierno de los Estados Unidos.

Esta mañana, al arranque del día, el tipo de cambio es de 18.29 pesos por dólar en el mercado spot (Ciudad de México, 07:17 horas), lo que significa una apreciación del 0.12 de la moneda nacional ; compartió Bloomberg.

Cotización peso-dólar en los principales bancos de México este MIÉRCOLES 01 DE OCTUBRE DE 2025:

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.00 Banamex 17.72 18.81 Banco Azteca 17.20 18.79 Banorte 17.05 18.65 BBVA Bancomer 17.46 18.59 Scotiabank 16.30 19.20

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana (a las 07:20 horas)— es en Banamex; y la venta, en BBVA Bancomer .

Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.

Con información de Bloomberg y SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA