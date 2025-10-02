Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una zona de baja presión —con probabilidad para desarrollo ciclónico— al sur de Guerrero; la vaguada monzónica que se extenderá frente a las costas del Pacífico sur mexicano; y el aporte de aire húmedo procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, traerán lluvias fuertes en —de 25 a 50 milímetros— en áreas de Jalisco. En Puerto Vallarta habrá cierta caída lluvia.

A esta lloverá hoy, 2 de octubre, en Puerto Vallarta

En la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros, además de temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 21 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 0.2 mm— en el 50% de su región durante las siguientes horas:

03:00 a 04:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.6 mm

También se reporta oleaje de 2 a 3 metros en los litorales de Puerto Vallarta.

Actualización a “Priscila”

Por otro lado, el SMN enfatizó que, la zona de baja presión en el Pacífico mexicano, mantiene 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas. Asimismo, al amanecer de hoy, esta se localizó a 590 kilómetros al sur de Acapulco, en Guerrero. Se prevé que se intensifique a ciclón tropical en los próximos días, el cual recibirá el nombre de “Priscilla”.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO