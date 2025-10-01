La tormenta tropical "Octave" amaneció este miércoles 01 de octubre lejos de las costas mexicanas , informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

"Octave" se mantiene como tormenta tropical en el océano Pacífico , apuntó el SMN, al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, lejos de costas nacionales .

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón tropical se localiza a mil 410 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Su desplazamiento actual es hacia el nor-noroeste (335°) a 11 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de 110 km/h.

El sistema no representa peligro para el territorio nacional, concluyó el SMN.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

