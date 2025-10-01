Miércoles, 01 de Octubre 2025

A esta distancia de México amanece la tormenta tropical "Octave"

"Octave" se mantiene como tormenta tropical en el océano Pacífico, apunta el SMN

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

El sistema no representa peligro para el territorio nacional, concluye el SMN. ESPECIAL / CANVA

La tormenta tropical "Octave" amaneció este miércoles 01 de octubre lejos de las costas mexicanas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

"Octave" se mantiene como tormenta tropical en el océano Pacífico, apuntó el SMN, al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, lejos de costas nacionales.

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón tropical se localiza a mil 410 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Su desplazamiento actual es hacia el nor-noroeste (335°) a 11 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de 110 km/h.

El sistema no representa peligro para el territorio nacional, concluyó el SMN.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

