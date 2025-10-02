Jueves, 02 de Octubre 2025

Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY jueves 02 de octubre de 2025

A las 8:00 am de este jueves 02 de octubre de 2025, así amanece la calidad del aire en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este martes 30 de septiembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire en la mayor parte como Buena, mientras que en algunas partes las marca como Aceptable.

Índice de la calidad por zonas:

Santa Margarita: 24 puntos IMECA 
Santa Anita: 75 puntos IMECA 
Las Pintas: 69 puntos IMECA 
Miravalle: 53 puntos IMECA
Tlaquepaque: 13 puntos IMECA
Oblatos: 32 puntos IMECA
Santa Fe: 61  puntos IMECA

Afectaciones

Población en general y población sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años, menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Disfruta actividades al aire libre.

