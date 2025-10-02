Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY jueves 02 de octubre de 2025

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este martes 30 de septiembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire en la mayor parte como Buena, mientras que en algunas partes las marca como Aceptable.Santa Margarita: 24 puntos IMECA Santa Anita: 75 puntos IMECA Las Pintas: 69 puntos IMECA Miravalle: 53 puntos IMECA Tlaquepaque: 13 puntos IMECA Oblatos: 32 puntos IMECA Santa Fe: 61 puntos IMECAPoblación en general y población sensible:Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años, menores de 12 años, personas gestantes y población en general:Disfruta actividades al aire libre.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03MV