Choque con volcadura provoca tráfico en avenida Vallarta y Niño Obrero

Esta mañana de jueves 2 de octubre oficiales de la Policía Vial Jalisco se encuentran atendiendo una volcadura de una camioneta tras un choque entre dos particulares en el cruce entre avenida Vallarta y avenida Niño Obrero en la colonia Camino Real de Zapopan.

Al presentarse en el sitio se pudo comprobar que no existen personas lesionadas. Sin embargo, la posición de los automóviles involucrados ha provocado un cierre parcial de dos carriles en las vías centrales de avenida Vallarta a la altura mencionada en su orientación hacia el centro de Guadalajara.

En el sitio se encuentra personal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan quienes apoyarán en el retiro de las unidades involucradas para recuperar la circulación normal en la vía.

Ante el accidente, se exhorta a la población atender las indicaciones de los oficiales en sitio, así como tomar tiempo suficiente si su trayecto involucra transitar este cruce de Zapopan.

