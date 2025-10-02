Jueves, 02 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Clima GDL

¿Cuándo la tormenta tropical "Octave" se convertirá en huracán?

La tormenta tropical "Octave" se localiza al suroeste de la península de Baja California, lejos de costas nacionales

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

"Octave" tiene pronóstico de convertirse en huracán, aunque no afectará al país. ESPECIAL / CANVA

"Octave" tiene  pronóstico de convertirse en huracán, aunque no afectará al país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

La tormenta tropical "Octave" se localiza al suroeste de la península de Baja California, lejos de costas nacionales.

Consulta: Más calor para Guadalajara; podría llover ligero por la tarde

En su distancia al lugar más cercano, se localiza a mil 470 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Su desplazamiento actual es hacia el oeste (280°) a 13 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de 120 km/h.

Revisa: Se aproxima la aparición de "Priscilla", el ciclón 16 en el Pacífico

El sistema no representa peligro para territorio nacional.

De acuerdo al pronóstico del SMN, "Octave" alcanzaría la categoría 1 como huracán el próximo 5 de octubre, cuando se encuentre a mil 645 km al suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

Lee: Prevén lluvias intensas en 5 estados de la República Mexicana

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones