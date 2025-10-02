"Octave" tiene pronóstico de convertirse en huracán, aunque no afectará al país , informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

La tormenta tropical "Octave" se localiza al suroeste de la península de Baja California, lejos de costas nacionales .

En su distancia al lugar más cercano, se localiza a mil 470 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Su desplazamiento actual es hacia el oeste (280°) a 13 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de 120 km/h.

El sistema no representa peligro para territorio nacional.

De acuerdo al pronóstico del SMN, "Octave" alcanzaría la categoría 1 como huracán el próximo 5 de octubre, cuando se encuentre a mil 645 km al suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA