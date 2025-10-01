Miércoles, 01 de Octubre 2025

Alerta por lluvias intensas en 5 estados este 1 de octubre

Octubre abre con un pronóstico de lluvias puntuales intensas en al menos 5 estados de la República Mexicana

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Este miércoles se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sur y sureste de México. ESPECIAL / CANVA

Octubre arrancó con un pronóstico de lluvias intensas en al menos cinco estados de la República Mexicana, advirtió este miércoles 1 el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Este día, la onda tropical núm. 35, fue absorbida por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, en combinación con una baja presión en superficie en el suroeste del golfo de México y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán; además de lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco  y Chiapas

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del país, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, occidente y centro del territorio nacional

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana; con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias para hoy 01 de Octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte y costa).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):  Sinaloa, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla y Tamaulipas.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):  Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):  Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

