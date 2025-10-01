La tormenta tropical "Octave" se encuentra en el océano Pacífico, pero lejos del territorio nacional. Ahora, se presenta la posibilidad de que comience a formarse el siguiente ciclón de la temporada, "Priscilla" , según el pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México. Estos son todos los detalles:

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia sobre una zona en el Pacífico mexicano que podría desarrollar un ciclón tropical. A través de su cuenta en X, compartió:

Zona de baja presión al sur de las costas de Oaxaca. Mantiene 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 80% en 7 días . Se localiza a 495 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y se desplaza hacia el oeste-noroeste.

Se prevé que evolucione a ciclón tropical este fin de semana .

De continuar su evolución, este fenómeno podría dar forma a "Priscilla", el ciclón tropical número 16 de la presente temporada .

Ciclones tropicales en el Pacífico

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Hasta ahora se han formado 15 ciclones tropicales en el Pacífico mexicano: “Alvin”, “Bárbara”, “Cosme”, “Dalila”, “Erick”, “Flossie”, “Gil”, “Henriette”, “Ivo”, “Juliette”, “Kiko”, “Lorena”, "Mario", "Narda" y "Octave". De ellos, ocho han alcanzado la categoría como huracanes.

El último huracán que azotó al país fue “Erick”, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.

