Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuáles son los requisitos para recibir la tarjeta en octubre?

El apoyo de la Pensión Mujeres Bienestar llegará a un mayor número de beneficiarias, pues la Secretaría del Bienestar ha anunciado que ya hay un calendario definido para la entrega de tarjetas bancarias, el cual arrancará los primeros días de octubre y se extiende hasta inicios de noviembre.

Este programa social pretende brindar seguridad social a las mujeres en edad cercana a la jubilación, y garantizar que tengan un ingreso fijo, contribuyendo a su economía.

¿En qué fechas se entregarán las tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con el calendario oficial, la entrega de los plásticos comenzará el 7 de octubre y se prolongará hasta el 7 de noviembre de 2025.

Cada estado contará con sedes específicas en las que las beneficiarias podrán recoger su tarjeta, por lo que se recomienda consultar los puntos de entrega en los módulos de la Secretaría del Bienestar.

¿Qué requisitos deben cumplir las mujeres para recibir la tarjeta?

El programa está dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años. Para tramitar la tarjeta es indispensable presentar:

Acta de nacimiento.

CURP actualizada.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Dos fotografías tamaño infantil.

¿Qué debes presentar para recoger la tarjeta?

Quienes ya completaron su registro y fueron aceptadas recibirán la tarjeta de manera automática en los módulos correspondientes. A la cita es necesario llevar:

Identificación oficial (original y copia)

Talón morado del registro de solicitud

“Ahí se les tomará una fotografía en el momento de la entrega de su tarjeta para que nosotros constatemos que ha sido entregada a la persona correcta”, indicó la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

La tarjeta se entregará en un sobre sellado.

No te pierdas: Paquetazo 3×1: Propietarios que sí o sí deben hacer cambio de placas en octubre

¿Cuál es el monto que recibirán las beneficiarias?

La Pensión para el Bienestar de las Mujeres de 60 a 64 años entrega un apoyo bimestral de 3 mil pesos, el cual se depositará directamente en la tarjeta entregada por el Banco del Bienestar. Este recurso tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las mujeres previo a su ingreso a la pensión universal de adultos mayores.

¿Qué pasa si no puedo acudir en la fecha asignada?

En caso de no poder asistir en la fecha programada, las beneficiarias deben comunicarse directamente con la Secretaría del Bienestar o acudir al módulo más cercano para solicitar una reprogramación. Es importante no dejar pasar el plazo, ya que la tarjeta es indispensable para recibir los depósitos.

Lee también: Fiestas de Octubre 2025 tendrá entradas gratuitas ESTE día

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

