Al menos seis fenómenos naturales prevalecen en el territorio nacional actualmente y son los causantes de la prevalencia de lluvias de diversas magnitudes, de acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México. Aquí el recuento:Para hoy, el frente frío núm. 3 en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes con tolvaneras y refrescamiento de las temperaturas y lluvias aisladas en Baja California.Por otra parte, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera que se desarrollará al sur del golfo de California, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa y Durango; puntuales fuertes en Baja California Sur y Sonora; e intervalos de chubascos en Chihuahua.En tercer lugar, el frente núm. 2 que prevalecerá estacionario sobre el noreste de México, aunado a inestabilidad atmosférica, generará lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí y Tamaulipas; puntuales fuertes en Nuevo León; y chubascos en Coahuila.Se prevé que al final del día, el frente núm. 2 se desplace hacia el norte del golfo de México, dejando de afectar al país.A su vez, un canal de baja presión sobre el interior del país en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Puebla; puntuales muy fuertes en Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Colima y Jalisco; y puntuales fuertes en Tlaxcala, Ciudad de México, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas.El quinto es la onda tropical núm. 31, que se desplazará sobre el sur del territorio nacional y asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico ubicada al sur de su eje, originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero.Por su parte, el flujo de aire húmedo del mar Caribe sobre la península de Yucatán y un canal de baja presión en el sureste mexicano, en interacción con la proximidad de la vaguada monzónica frente a costas del Pacífico Sur mexicano, propiciarán lluvias puntuales intensas en Chiapas, Tabasco y Veracruz; puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche; y puntuales fuertes en Quintana Roo.Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitariosCon información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA