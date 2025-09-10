Al menos seis fenómenos naturales prevalecen en el territorio nacional actualmente y son los causantes de la prevalencia de lluvias de diversas magnitudes , de acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México. Aquí el recuento:

Para hoy, el frente frío núm. 3 en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes con tolvaneras y refrescamiento de las temperaturas y lluvias aisladas en Baja California.

Por otra parte, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera que se desarrollará al sur del golfo de California, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa y Durango; puntuales fuertes en Baja California Sur y Sonora; e intervalos de chubascos en Chihuahua.

En tercer lugar, el frente núm. 2 que prevalecerá estacionario sobre el noreste de México, aunado a inestabilidad atmosférica, generará lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí y Tamaulipas; puntuales fuertes en Nuevo León; y chubascos en Coahuila.

Se prevé que al final del día, el frente núm. 2 se desplace hacia el norte del golfo de México, dejando de afectar al país.

A su vez, un canal de baja presión sobre el interior del país en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Puebla; puntuales muy fuertes en Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Colima y Jalisco; y puntuales fuertes en Tlaxcala, Ciudad de México, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas.

El quinto es la onda tropical núm. 31, que se desplazará sobre el sur del territorio nacional y asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico ubicada al sur de su eje, originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero.

Por su parte, el flujo de aire húmedo del mar Caribe sobre la península de Yucatán y un canal de baja presión en el sureste mexicano, en interacción con la proximidad de la vaguada monzónica frente a costas del Pacífico Sur mexicano, propiciarán lluvias puntuales intensas en Chiapas, Tabasco y Veracruz; puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche; y puntuales fuertes en Quintana Roo.

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA