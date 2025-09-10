Dan oportunidad a Guadalajara para defender bosque de los Colomos

La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ordenó a la Quinta Sala del mismo tribunal permitir la entrega de pruebas por parte del Ayuntamiento de Guadalajara en el juicio que sostienen para evitar la edificación de un complejo inmobiliario en el Área de Protección Hidrológica Bosque de los Colomos, esto porque se argumentó que la defensa del municipio hizo entrega de pruebas fuera de tiempo.

La magistrada de la Sala Superior del TJA, Fany Lorena Jiménez , propuso darle aval, aunque aclaró que no está prejuzgando el asunto.

" Este pleno resolvió darle reversa a la resolución de la Quinta Sala en donde no se admitían algunas pruebas y el desahogo de otras. Yo no prejuzgo, no me corresponde. Se presentan fuera de término las cosas. Es importante que analicen la resolución ".

Lee también: Peso mexicano amanece VIGOROSO frente al dólar

La magistrada también instó a que el caso se analice con perspectiva de derechos humanos al medio ambiente al considerar que " este tipo de asuntos no se puede ver como la generalidad de los asuntos porque así lo establece la norma ", indicó en entrevista al término de la sesión.

En el recurso, que fue aprobado también por los magistrados José Ramón Jiménez (presidente de la Sala Superior) y Avelino Bravo , se incluyó a petición de la magistrada que se de vista al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Guadalajara y a la Fiscalía Anticorrupción para los efectos que correspondan.

" Yo no estoy prejuzgando, pero que se inicien las investigaciones correspondientes, si hay o no (omisiones del ayuntamiento), les competerá a ellos ".

El asunto se refiere a un recurso jurídico interpuesto por una empresa inmobiliaria para obtener el fallo favorable para la construcción de una torre de 140 departamentos, de 15 pisos de altura, en un predio que forma parte del Área Natural Protegida Bosque Los Colomos y el Arroyo de la Campana.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF