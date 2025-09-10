Según informes del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), este miércoles 10 de septiembre, el ingreso de humedad de ambos litorales, junto con un sistema en la parte alta de la atmósfera, favorece el desarrollo de nubes de tormenta que nuevamente provocarán lluvias fuertes en el noroeste y occidente del país, además de actividad eléctrica, y no se descarta la caída de granizo.

Por otro lado, en el estado de Jalisco también se esperan lluvias para este 10 de septiembre, principalmente del centro del estado hacia el sur y oriente.

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) también se tienen condiciones para que, durante la tarde y noche, se presenten chubascos puntuales y actividad eléctrica.

Respecto al clima, se prevé que las temperaturas máximas se mantendrán entre los 26 y 29 grados Celsius.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 10 de septiembre por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén lluvias ligeras con probabilidad de 60% en la región, asimismo tormentas con probabilidad del 60 porciento.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 10 de septiembre?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera nubes y claros con temperaturas mínimas de 18 grados centígrados y máximas de 24 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 24 grados centígrados Parcialmente nuboso 20:00 22 grados centígrados Nubes y claros 21:00 21 grados centígrados Parcialmente nuboso 22:00 18 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 60% en la región 23:00 18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región

Con información de Meteored.

Te puede interesar: Inician trabajos para tipificar el delito de reclutamiento forzado de menores en Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS