Miércoles, 10 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

AGUACERO en Guadalajara esta noche; pronóstico de miércoles 10 de septiembre

Para este domingo miércoles 10 de septiembre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronostico de hoy, 10 de septiembre se prevé tormentas en Guadalajara por la noche. EL INFORMAOR/ ARCHIVO/ UNSPLASH/ A. Jevvan.

Según el pronostico de hoy, 10 de septiembre se prevé tormentas en Guadalajara por la noche. EL INFORMAOR/ ARCHIVO/ UNSPLASH/ A. Jevvan.

Según informes del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), este miércoles 10 de septiembre, el ingreso de humedad de ambos litorales, junto con un sistema en la parte alta de la atmósfera, favorece el desarrollo de nubes de tormenta que nuevamente provocarán lluvias fuertes en el noroeste y occidente del país, además de actividad eléctrica, y no se descarta la caída de granizo.

Por otro lado, en el estado de Jalisco también se esperan lluvias para este 10 de septiembre, principalmente del centro del estado hacia el sur y oriente.

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) también se tienen condiciones para que, durante la tarde y noche, se presenten chubascos puntuales y actividad eléctrica.

Respecto al clima, se prevé que las temperaturas máximas se mantendrán entre los 26 y 29 grados Celsius.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 10 de septiembre por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén lluvias ligeras con probabilidad de 60% en la región,  asimismo tormentas  con probabilidad del 60 porciento. 

Lee también: Clima HOY, 10 de septiembre en los Pueblos Mágicos de Jalisco

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 10 de septiembre?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera nubes y claros con temperaturas mínimas de 18 grados centígrados y máximas de 24 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  24 grados centígrados Parcialmente nuboso
20:00  22 grados centígrados Nubes y claros
21:00  21 grados centígrados Parcialmente nuboso
22:00  18 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 60% en la región
23:00  18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región

Con información de Meteored.

Te puede interesar: Inician trabajos para tipificar el delito de reclutamiento forzado de menores en Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones