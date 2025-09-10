Beca Rita Cetina: ¿Qué pasa si cargo mal un documento en la plataforma?

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es un programa del Gobierno de México, integrado al plan "Becas para el Bienestar Benito Juárez", que brinda apoyo económico a familias con hijos en educación básica (preescolar, primaria y secundaria) inscritos en escuelas públicas ubicadas en zonas prioritarias.

¿A quién está dirigido?

Familias que tengan hijos o menores a su cuidado inscritos en niveles de preescolar, primaria o secundaria.

Las escuelas deben ser públicas y estar situadas en localidades prioritarias, es decir, zonas con altos niveles de marginación o características especiales.

En 2025, la beca inició su implementación con estudiantes de secundaria, con planes de expandirse luego a primaria y preescolar.

¿Cuánto dinero se recibe y cómo funciona?

Monto base: mil 900 pesos bimestrales por familia, independientemente del número de estudiantes.

Monto adicional: Se otorgan 700 pesos extra por cada estudiante adicional de secundaria en la familia, por lo que, por ejemplo, una familia con dos hijos inscritos recibiría un total de 2 mil 600 pesos

Los pagos se suspenden durante los meses de julio y agosto (periodo vacacional).

¿Cómo se registran las familias?

Asambleas informativas: Del 14 de octubre de 2024 al 17 de enero de 2025, se realizaron reuniones en escuelas secundarias públicas en todo el país para explicar el proceso a las familias.

Registro en línea: Entre el 11 de noviembre y el 18 de diciembre de 2024, las familias pudieron inscribirse a través del sitio web oficial (becaritacetina.gob.mx)

Entrega de tarjetas: En enero de 2025 se comenzó a repartir la tarjeta del Banco del Bienestar, necesaria para recibir los pagos.

¿Qué pasa si cargo mal un documento en la plataforma?

Mientras la plataforma esté abierta, podrás subir nuevamente tus documentos. Sin embargo, te recomendamos revisarlos cuidadosamente y subirlos correctamente desde el primer intento.

