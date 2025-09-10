“Mario” sería el ciclón tropical número 13 de la temporada en la cuenca del Pacífico. Pero ¿Cuándo aparecería y a qué estados afectaría? Estos son los datos climáticos:

Este miércoles 10 de septiembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) compartió que vigila una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el océano Pacífico. A través de su cuenta de X, señaló:

Zona de baja presión asociada con la onda tropical número 31, mantiene 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 90% en 7 días . Se localiza a 230 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

Podría evolucionar a un ciclón tropical a finales de esta semana .

¿Cuándo aparecería “Mario” y a qué estados afectaría?

El jueves, la onda tropical núm. 31 se desplazará sobre el centro y occidente de la República Mexicana, continuará asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, que se ubicará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, originará lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Guerrero. Durante el viernes, se prevé que la onda tropical núm. 31 sea absorbida por la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, la cual podría intensificarse a ciclón tropical, y durante el viernes y sábado, avanzará lentamente paralelo y cercano a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco , por lo que se pronostican lluvias muy fuertes a intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en las entidades mencionadas.

En el periodo de pronóstico:

El monzón mexicano, en interacción con un nuevo frente frío (núm. 3) que ingresará y se extenderá sobre el noroeste del territorio nacional, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dicha región.

Canal de baja presión sobre el interior del país en combinación con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte y oriente del territorio nacional, y con posible caída de granizo en el centro de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Puebla.

Otro canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en niveles medios, la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur mexicano y divergencia, originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Veracruz, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte del territorio mexicano, entidades del litoral del Pacífico, del golfo de México y la península de Yucatán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

