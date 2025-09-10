Pixelatl 2025 arranca en Guadalajara con un impulso a las industrias creativas

Guadalajara se consolida como un polo de innovación y talento al recibir la edición número 14 de Pixelatl, el festival de animación, videojuegos y cómic más importante de América Latina. Del 9 al 13 de septiembre, la ciudad y su zona metropolitana será sede de más de 200 actividades que reunirán a creadores de más de 20 países y a más de 3 mil 500 asistentes en un ambiente donde la imaginación se convierte en motor de desarrollo económico y cultural.

Las sedes elegidas —entre ellas Ciudad Creativa Digital, el Museo Cabañas, el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, PLAi y la UTJ— abren sus puertas para recibir a alrededor de 180 invitados internacionales de países como España, Brasil, Canadá, Polonia y Chile. A la par de conferencias, talleres y exhibiciones, el encuentro busca crear una plataforma que potencie nuevas generaciones de artistas y profesionales.

Durante la inauguración, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, subrayó el papel que juegan los jóvenes en el fortalecimiento de este ecosistema. Recordó que a través del programa Creativa GDL se han apoyado ya 188 proyectos y 45 emprendedores en industrias que van desde la animación hasta la inteligencia artificial.

"Son 3 mil 500 jóvenes de 29 países que vienen a conectar, dialogar, hacer negocios, aprender y reconocerse. Pero sobre todo, vienen a ser comunidad. Ustedes hoy son las industrias que marcan el porvenir de nuestra sociedad", expresó. La presidenta municipal insistió en que lo que surge desde los videojuegos, el cómic o la realidad virtual no solo se queda en lo digital. "Están moldeando nuestra realidad, generando desarrollo económico y sembrando proyectos que pueden abrazar al mundo entero".

"Son 3 mil 500 jóvenes de 29 países que vienen a conectar, dialogar, hacer negocios, aprender y reconocerse. Pero sobre todo, vienen a ser comunidad. Ustedes hoy son las industrias que marcan el porvenir de nuestra sociedad", expresó Delgadillo. EL INFROMADOR / H. Navarro

Por su parte, José Iñesta Ocampo, director y cofundador del festival, resaltó la importancia de Pixelatl como un espacio de encuentro y profesionalización. Explicó que este año se fortalecerán los programas de reclutamiento y revisión de portafolios, donde artistas de talla internacional retroalimentan el trabajo de jóvenes creadores.

"El ecosistema audiovisual de Guadalajara, Zapopan y Jalisco es increíble porque da apoyo en todas las fases del proceso creativo, desde el emprendimiento hasta la producción. Es un jardín fértil con jardineros que ponen recursos para que florezca", dijo. Y añadió una reflexión sobre el poder de las historias. "Son el mejor vehículo que tiene el ser humano para conectarse y cerrar brechas. Más allá de cifras y conferencias, este festival eres tú, porque tú eres el centro, tú eres la esperanza de este país”.

En la misma línea, Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco, recordó que la ciudad ha apostado por la llamada economía del conocimiento con proyectos como Ciudad Creativa Digital. Subrayó que el crecimiento del estado se refleja en indicadores nacionales. “Nuestro estado pasó del lugar número 10 al número cuatro en competitividad. Y uno de los factores clave ha sido el liderazgo en innovación, en registro de patentes y en emprendimiento”.

Garza Marín adelantó que recientemente se colocó la primera piedra de un nuevo edificio en el complejo de Ciudad Creativa Digital, mismo que duplicará la capacidad actual y se espera esté terminado en un par de años.

"No hay un solo metro disponible en los edificios actuales; todos los días están llenos de jóvenes que materializan proyectos que impulsan el crecimiento del estado", apuntó.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

