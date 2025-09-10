Hace unos momentos, el comentarista y activista conservador Charlie Kirk recibió un disparo mientras hablaba en un evento de la Universidad Utah Valley en Estados Unidos. Kirk es un comentarista y activista aliado a la política del presidente Donald Trump.

Según varios videos que circulan en las redes sociales se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.

La institución académica informó en un comunicado que hubo un disparo en el campus contra un orador invitado y que hay un sospechoso detenido.

Las autoridades están investigando el caso, que ocurrió frente a unas 2 mil personas presentes, según el excongresita Jason Chaffetz, que estaba en el evento.

Trump pidió una oración por su aliado político tras conocer la noticia. "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!", escribió en la plataforma Truth Social.

También el vicepresidente JD Vance pidió oraciones para Kirk, a quien definió como "un hombre verdaderamente bueno y un padre joven".

"Estoy siguiendo de cerca la situación en la Universidad del Valle de Utah. Les pido que se unan a mí en oración por Charlie Kirk y los estudiantes allí reunidos", indicó por su parte el senador de EE.UU. por Utah, Mike Lee.

Nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Kirk es un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil conservadora.

Kirk prestó su apoyo públicamente a Trump en varios de sus mítines de campaña del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura.

