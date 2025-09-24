El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) continúa con escasez de lluvia, pero será sólo para hoy porque a partir de mañana jueves las precipitaciones regresarán. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera este día cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas; ambiente fresco a templado, siendo cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales intensas en Nayarit y Jalisco (oeste), y lluvias puntuales muy fuertes en Colima y Michoacán , todas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco, Colima y Michoacán y oleaje de 2.0 a 3.0 metros en sus costas; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nayarit y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en su costa.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto por la tarde. No se descarta algún episodio de lluvia dispersa por la tarde . La temperatura máxima será de 29-31 y la mínima de 18-20 °C.

Lluvia en Guadalajara

Miércoles 4% de probabilidad de lluvia 30 – 18 °C Jueves 65% de probabilidad de lluvia 28 – 17 °C Viernes 65% de probabilidad de lluvia 27 – 17 °C Sábado 58% de probabilidad de lluvia 27 – 17 °C Domingo 57% de probabilidad de lluvia 28 – 17 °C

La probabilidad de lluvia este miércoles en Guadalajara es baja, pero repunta a partir de mañana jueves . La posibilidad de lluvia para esta noche es del 35 por ciento.

Clima nacional

Las combinaciones del paso de la onda tropical No. 34 por el sur de México, inestabilidad de la atmósfera y la dinámica del huracán "Narda" dejarán lluvias puntualmente fuertes en el sur, sureste, centro y estados costeros del noroeste y occidente.

El nuevo frente frío se desplazará por el noreste, favoreciendo lluvias en la región.

Jalisco, con lluvias al sur y oeste del estado. No se descarta la posibilidad de algunas lluvias dispersas al interior del mismo .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

