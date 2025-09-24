El huracán "Narda" alcanzó la categoría 2 y se localiza al sur de la península de Baja California, informó este miércoles 24 de septiembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México."Narda" se mantiene como huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, apuntó el SMN. Su circulación y desprendimientos nubosos, mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes a intensas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.Actualmente, en su distancia al lugar más cercano, el ciclón tropical se encuentra a 760 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 870 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.Su desplazamiento actual es hacia el oeste (265°) a 20 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 165 km/h y rachas de 205 km/h.Se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Jalisco (oeste), así como lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima y Michoacán. Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. Las lluvias puntuales muy fuertes reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.Se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.Piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA