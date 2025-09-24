El huracán "Narda" alcanzó la categoría 2 y se localiza al sur de la península de Baja California , informó este miércoles 24 de septiembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

"Narda" se mantiene como huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, apuntó el SMN. Su circulación y desprendimientos nubosos, mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes a intensas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán .

Actualmente, en su distancia al lugar más cercano, el ciclón tropical se encuentra a 760 km al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 870 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Su desplazamiento actual es hacia el oeste (265°) a 20 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 165 km/h y rachas de 205 km/h.

Se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Jalisco (oeste), así como lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima y Michoacán . Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. Las lluvias puntuales muy fuertes reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

ESPECIAL / Conagua

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

