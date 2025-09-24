El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha dado aviso, sobre expectativas de lluvias, vientos, oleajes altos en diversas regiones de México.Por otro lado, el sitio oficial de Meteored ha informado que, el huracán “Narda” ha escalado a categoría 2 en escala de Saffir-Simpson, se localiza al sur de la Península de Baja California. Asimismo sus desprendimientos nubosos, mantienen la presencia de lluvias y aguaceros, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.Asimismo, “Narda” seguirán generando lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, en zonas del noroeste, norte y occidente de México.Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS