ALERTA por lluvias fuertes durante miércoles y jueves en estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias para este miércoles y jueves en distintas regiones del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha dado aviso, sobre expectativas de lluvias, vientos, oleajes altos en diversas regiones de México.

Narda se localiza en el sur de la Península de Baja California

Por otro lado, el sitio oficial de Meteored ha informado que, el huracán “Narda” ha escalado a categoría 2 en escala de Saffir-Simpson, se localiza al sur de la Península de Baja California. Asimismo sus desprendimientos nubosos, mantienen la presencia de lluvias y aguaceros, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Asimismo, “Narda” seguirán generando lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, en zonas del noroeste, norte y occidente de México.

Lluvias fuertes en estos estados del país

Pronóstico del clima, miércoles 24 de septiembre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

  • Sinaloa (sur)
  • Nayarit (centro y este)
  • Oaxaca (este)
  • Veracruz (sur) 
  • y Chiapas (oeste, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Coahuila
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Morelos
  • Puebla
  • Guerrero (costa)
  • Campeche
  • Yucatán 
  • y Quintana Roo

Pronóstico del clima, jueves 25 de septiembre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

  • Sinaloa (norte)
  • Coahuila (este)
  • y Chiapas (oeste, este y sur).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
    Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Puebla
  • Veracruz
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Morelos
  • Guerrero 
  • y Oaxaca.

