Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el nuevo frente frío número 4 —que ingresará sobre la frontera norte y noreste—; el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México; y los desprendimientos nubosos del huracán “Narda”, en conjunto con la onda tropical número 34 que recorrerá el sureste y sur del país, traerán lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en Nayarit y el oeste de Jalisco. En Puerto Vallarta se presentará la caída de tormenta eléctrica.

A esta lloverá hoy, 24 de septiembre, en Puerto Vallarta

De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá parcialmente nuboso; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 26 grados centígrados y ráfagas de viento Noreste que correrán a 21 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 3.3 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:

12:00 a 01:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.4 mm 02:00 PM Lluvia (40%) Acumulación de agua de 0.1 mm 04:00 a 05:00 PM Tormenta (100%) Acumulación de agua de 1.2 mm 06:00 y 11:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.5 mm

También se reporta oleaje de 2 a 3 metros en los litorales de Puerto Vallarta.

Actualización del huracán “Narda”

Según informó el SMN, en punto de las 03:00 de la madrugada, el centro del huracán “Narda” —ya de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson— se localizó a 760 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, en el estado de Jalisco y, a 870 km al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h, rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 kilómetros por hora.

