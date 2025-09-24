El crimen organizado continúa con extorsiones a los productores de limón y esta es la forma en que operan:

El grupo criminal “Los Viagras” y dos células aliadas, advirtieron a los empresarios limoneros, que, a partir de este miércoles, aumentará el cobro de la extorsión a 4 pesos por kilo . De lo contrario, "ya sabemos que nos va a pasar"; dicen.

La tarde y tarde-noche de este martes, “Los Viagras” y sus asociados, informaron a los empacadores de limón -encargados de cobrar y pagar la extorsión-, que el cobro pasa de 2 pesos (1 de producción y otro de comercialización) a 4 pesos por kilo.

"Nos están llamando los empacadores, que ahora ya pagaremos el doble, porque los cabrones de ‘Los Viagras’, con 'El Botox', 'El Barbas' y 'El Jandos', ya pidieron el doble de lo que pagábamos. Si no se los damos, ya sabemos que nos va a pasar", dijo un productor.

El agricultor explicó que hasta la semana pasada, los empaques y comercializadoras, les pagaban a 8 pesos el kilo de limón y hasta ahí todo estaba bien.

Sin embargo, esas organizaciones delictivas, les pidieron nuevamente, desde el corte del viernes pasado, 2 pesos por kilo (uno por kilo cortado y otro por kilo comercializado).

"Pero ahora ya nos avisaron que para el corte de este miércoles, el empaque nos va a pagar a 4 pesos, por lo que te digo, de que ya pidieron el doble", contó, otro productor.

Expuso que, en ese sentido, el productor es el que nuevamente va a pagar ese impuesto tributario criminal, pues los empaques y comercializadoras, se los cobran en el costo de compra y no pueden hacer nada.

"Yo ya estoy pensando nuevamente parar el corte de mañana, porque está cabrón. Imagínate que pagamos 2 pesos por kilo al cortador y uno más al flete; pues nos va a quedar solo un peso para nosotros y, a eso se le agregan los 3-4 pesos de gastos de producción, pues hasta salimos debiendo", lamentó, un tercer productor.

De acuerdo con los agricultores citrícolas, ese cobro de extorsión es para productores y empacadores de algunas zonas de los municipios de Apatzingán y Buenavista , donde tiene presencia y poder esos grupos aliados del Cártel Nueva Generación, con el que conforman el Cártel Michoacán Nueva Generación.

Consultadas al respecto, autoridades estatales, adelantaron que junto con la Federación, ya tienen una serie de acciones preparadas , para evitar, primero, que se dispare el precio del limón en perjuicio de las familias y a la par, segundo, que regrese la extorsión y el sometimiento criminal, del sector citrícola en la entidad.

OA