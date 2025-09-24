Encuentran a hombre sin vida en la colonia Mezquitán Country

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron la muerte de un hombre que presentaba varias horas de evolución cadavérica en una vivienda de la colonia Mezquitán Country del municipio de Guadalajara.

Los operativos atendieron un reporte de los vecinos quienes alertaron a las autoridades ante la presencia de olores fétidos salientes del domicilio. Ante ello, personal de seguridad y salud se presentó en el cruce de las calles Nicolás Romero y Miraflores en dicha colonia en donde se confirmó la muerte de un hombre de entre 60 y 70 años de edad.

La visita al domicilio y el levantamiento de datos se llevaron a cabo el día de ayer por la noche.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte. La Fiscalía de Jalisco investigará el caso para determinar las causas del deceso del hombre, así como para lograr la identificación del mismo luego de que se presentara en avanzado estado de descomposición.

