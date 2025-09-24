¿Qué pasa si alguien fallece y no deja testamento?

La sucesión intestamentaria es el trámite legal que se lleva a cabo cuando una persona fallece sin haber dejado un testamento. En este proceso, la ley determina cómo se distribuirán los bienes y propiedades del fallecido, lo que podría no coincidir con sus deseos personales. También conocido como juicio sucesorio intestamentario, su finalidad es permitir que los familiares o personas con derecho puedan recibir legalmente la herencia correspondiente.De acuerdo con información de MiBolsillo, sin esta resolución legal, los posibles herederos no están autorizados para realizar operaciones legales sobre los bienes, como venderlos, donarlos o adjudicárselos formalmente. Existen dos formas de llevar a cabo este proceso:Estas son las etapas del juicio sucesorio intestamentarioCuando el procedimiento se lleva ante un juez, se divide generalmente en cuatro fases principales:A pesar de que este juicio puede resultar extenso y complicado —más si hay desacuerdos entre los herederos—, falta de documentos o problemas legales; sin mencionar que el proceso podría ser anulado si no se notificó a todos los familiares con derecho o si la documentación no cumple con los requisitos legales. La sucesión intestamentaria garantiza una distribución legal de los bienes en ausencia de testamento.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO