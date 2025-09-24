¿Qué pasa si alguien fallece y no deja testamento?

La sucesión intestamentaria es el trámite legal que se lleva a cabo cuando una persona fallece sin haber dejado un testamento. En este proceso, la ley determina cómo se distribuirán los bienes y propiedades del fallecido, lo que podría no coincidir con sus deseos personales. También conocido como juicio sucesorio intestamentario, su finalidad es permitir que los familiares o personas con derecho puedan recibir legalmente la herencia correspondiente.

¿Qué pasa si mi familiar fallece y no dejó un testamento?

De acuerdo con información de MiBolsillo, sin esta resolución legal, los posibles herederos no están autorizados para realizar operaciones legales sobre los bienes, como venderlos, donarlos o adjudicárselos formalmente. Existen dos formas de llevar a cabo este proceso:

Vía notarial: Si todos los herederos son mayores de edad y están de acuerdo en la repartición, el trámite puede gestionarse directamente ante un notario.

Si todos los herederos son mayores de edad y están de acuerdo en la repartición, el trámite puede gestionarse directamente ante un notario. Vía judicial: Si hay herederos menores o desacuerdo entre las partes, es necesario acudir ante un juez familiar.

Estas son las etapas del juicio sucesorio intestamentario

Cuando el procedimiento se lleva ante un juez, se divide generalmente en cuatro fases principales:

Declaración de herederos

Se inicia el juicio presentando documentos como el acta de defunción, actas de nacimiento, de matrimonio (si aplica) y comprobante del último domicilio del fallecido. El juez consulta con el Archivo General de Notarías para verificar que no exista testamento.

Se inicia el juicio presentando documentos como el acta de defunción, actas de nacimiento, de matrimonio (si aplica) y comprobante del último domicilio del fallecido. El juez consulta con el Archivo General de Notarías para verificar que no exista testamento. Inventario y avalúo

Se elabora un listado detallado de todos los bienes y derechos del difunto, y se determina su valor económico. Una vez aprobado por los involucrados y validado legalmente, se puede avanzar hacia la repartición.

Se elabora un listado detallado de todos los bienes y derechos del difunto, y se determina su valor económico. Una vez aprobado por los involucrados y validado legalmente, se puede avanzar hacia la repartición. Administración de bienes

El albacea (persona designada para administrar la herencia) se encarga de verificar que los bienes estén al día en sus obligaciones como pagos de servicios, impuestos, etc.

El albacea (persona designada para administrar la herencia) se encarga de verificar que los bienes estén al día en sus obligaciones como pagos de servicios, impuestos, etc. Partición de la herencia

Finalmente, un juez autoriza la entrega de los bienes a los herederos legítimos, con la presencia de la familia directa del fallecido.

A pesar de que este juicio puede resultar extenso y complicado —más si hay desacuerdos entre los herederos—, falta de documentos o problemas legales; sin mencionar que el proceso podría ser anulado si no se notificó a todos los familiares con derecho o si la documentación no cumple con los requisitos legales. La sucesión intestamentaria garantiza una distribución legal de los bienes en ausencia de testamento.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

