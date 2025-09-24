Miércoles, 24 de Septiembre 2025

Superboletos tiene todos estos conciertos al 2x1 el día de hoy

Este es el listado completo con los 48 conciertos que se encuentran al 2x1 hoy miércoles en Superboletos

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos 48 conciertos en Super Boletos se encuentran al 2x1 solo el día de hoy 17 de septiembre. SUN / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del tercer miércoles 2x1 en Superboletos el día de hoy 24 de septiembre. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 48 conciertos y eventos entre los que se encuentran eventos en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 de Superboletosva a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

  • Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1
  • Selecciona tus lugares en cantidades pares
  • La promoción se aplicará antes de pagar
  • Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Superboletos

  • Carmina Burana en la Arena CDMX de México
  • Alejandro Filio en el Teatro Gabril Pastor de Puebla
  • De amores y recuerdos en el Auditorio Escuela Normal Veracruzana de Veracruz
  • 2000s por siempre en la Arena CDMX de México
  • Jesse Baez en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García
  • Maroon 5 en la Arena Guadalajara de Guadalajara
  • José Luis Zagar en la Arena Monterrey de Monterrey
  • Arcano en el Foro Tijuana de Tijuana
  • Ahuestern Country en la Explanada Walmart Park de Monterrey
  • Festival de la Salsa en el Velodromo olímpico de México
  • Bronco en la Arena Monterrey de Monterrey
  • Behemoth, Deicide y Nidho de Showcenter Complex en San Pedro Garza García
  • Rodrigo de la Cadena en el Teatro del Estado en Veracruz
  • El Fantasma en la Arena CDMX de México
  • Ballet Nacional de Geogia en el Auditorio Metropolitano de Puebla
  • Luis Enrique, Roberto Blades y Porfi Baloa en la Arena CDMX de México
  • Yuri en la Arena Guadalajara de Guadalajara
  • "Juntos" Joge Medina y Josi Cuen en el Estadio Monclova de Coahuila
  • Víctor García en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García
  • This is Michael en la Arena CDMX de Ciudad de México

  • This is Michael en la Arena Monterrey de Monterrey
  • Pimpinela en el Auditorio Metropolitano de Puebla
  • Beret en la Arena CDMX de México
  • 90s Pop Tour el Antro en el Auditorio Nacional de México
  • Fey Hits Tour en la Arena Guadalajara de Guadalajara
  • Pimpinela en la Arena Monterrey de Monterrey
  • Pimpinela en la Arena Guadalajara de Guadalajara
  • El lago de los cisnes en el Auditorio del CCU de Puebla
  • Edith Márquez en la Arena Monterrey de Monterrey
  • La última y nos vamos en el Auditorio del CCU de Puebla
  • Mariachi Vargas en el Auditorio del CCU de Puebla
  • Marca registrada en la Arena CDMX de México
  • Rodrigo de la Cadena, Carlos Cuevas y Jorge Muñiz en el Teatro de la Paz del San Luis Potosí
  • Despechadas Tour en la Arena CDMX de México
  • Despechadas Tor en la Arena Guadalajara de Guadalajara
  • Salsa cumbión en la Arena CDMX de México
  • El mundo de Fede Vigevani en la Arena Guadalajara de Guadalajara
  • El mundo de Fede Vigevani en la Arena Monterrey de Monterrey
  • Duelo de acordeón en el Auditorio Nacional de México
  • Jesse & Joy en la Arena Monterrey de Monterrey

