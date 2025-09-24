Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del tercer miércoles 2x1 en Superboletos el día de hoy 24 de septiembre. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 48 conciertos y eventos entre los que se encuentran eventos en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 de Superboletosva a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1

Selecciona tus lugares en cantidades pares

La promoción se aplicará antes de pagar

Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Superboletos

Carmina Burana en la Arena CDMX de México

Alejandro Filio en el Teatro Gabril Pastor de Puebla

De amores y recuerdos en el Auditorio Escuela Normal Veracruzana de Veracruz

2000s por siempre en la Arena CDMX de México

Jesse Baez en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García

Maroon 5 en la Arena Guadalajara de Guadalajara

José Luis Zagar en la Arena Monterrey de Monterrey

Arcano en el Foro Tijuana de Tijuana

Ahuestern Country en la Explanada Walmart Park de Monterrey

Festival de la Salsa en el Velodromo olímpico de México

Bronco en la Arena Monterrey de Monterrey

Behemoth, Deicide y Nidho de Showcenter Complex en San Pedro Garza García

Rodrigo de la Cadena en el Teatro del Estado en Veracruz

El Fantasma en la Arena CDMX de México

Ballet Nacional de Geogia en el Auditorio Metropolitano de Puebla

Luis Enrique, Roberto Blades y Porfi Baloa en la Arena CDMX de México

Yuri en la Arena Guadalajara de Guadalajara

"Juntos" Joge Medina y Josi Cuen en el Estadio Monclova de Coahuila

Víctor García en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García

This is Michael en la Arena CDMX de Ciudad de México

This is Michael en la Arena Monterrey de Monterrey

Pimpinela en el Auditorio Metropolitano de Puebla

Beret en la Arena CDMX de México

90s Pop Tour el Antro en el Auditorio Nacional de México

Fey Hits Tour en la Arena Guadalajara de Guadalajara

Pimpinela en la Arena Monterrey de Monterrey

Pimpinela en la Arena Guadalajara de Guadalajara

El lago de los cisnes en el Auditorio del CCU de Puebla

Edith Márquez en la Arena Monterrey de Monterrey

La última y nos vamos en el Auditorio del CCU de Puebla

Mariachi Vargas en el Auditorio del CCU de Puebla

Marca registrada en la Arena CDMX de México

Rodrigo de la Cadena, Carlos Cuevas y Jorge Muñiz en el Teatro de la Paz del San Luis Potosí

Despechadas Tour en la Arena CDMX de México

Despechadas Tor en la Arena Guadalajara de Guadalajara

Salsa cumbión en la Arena CDMX de México

El mundo de Fede Vigevani en la Arena Guadalajara de Guadalajara

El mundo de Fede Vigevani en la Arena Monterrey de Monterrey

Duelo de acordeón en el Auditorio Nacional de México

Jesse & Joy en la Arena Monterrey de Monterrey

