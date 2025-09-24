Miércoles, 24 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

¿Cuándo volverá a llover en la Ribera de Chapala? Conoce el pronóstico

En su pronóstico de este miércoles, el sitio especializado Meteored prevé un cielo parcialmente nublado con momentos de Sol para la Ribera de Chapala

Por: El Informador

Conoce el pronóstico del clima para la Ribera de Chapala de este miércoles 24 de septiembre. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Conoce el pronóstico del clima para la Ribera de Chapala de este miércoles 24 de septiembre. EL INFORMADOR/ARCHIVO

El pronóstico del sitio especializado Meteored para este miércoles 24 de septiembre indica que en la Ribera de Chapala predominará un cielo soleado con intervalos nubosos, y no se descarta la posibilidad de lluvias ligeras, sobre todo en horas de la mañana.

Además, contempla un índice UV muy alto entre las 11:00 y las 14:00 horas.

Se estima que para el día de mañana la probabilidad de lluvia para estas zonas sea mayor, y que estos eventos vengan acompañados de actividad eléctrica y rachas de viento.

Te puede interesar: INAPAM: ¿Cuál es el monto del aguinaldo para los adultos mayores?

Clima Ribera de Chapala HOY miércoles 24 de septiembre de 2025

Ajijic

Según Meteored, en Ajijic es posible un episodio de lluvia ligera durante las primeras horas de la mañana. Durante el resto del día se espera que predomine una combinación de Sol y nubes. Se prevé, también, una temperatura máxima de 27° C, y una mínima de 19°.

Jocotepec

Del mismo modo, Jocotepec cuenta con probabilidades de lluvia bajas durante las primeras horas del día, sin embargo, se espera un cielo parcialmente soleado durante el resto del día.

Revisa: Huracán "Narda" seguirá trayendo lluvia a Puerto Vallarta

Chapala

La probabilidad de lluvia para Chapala durante la mañana es baja, posteriormente, se espera una mezcla de nubes y Sol. En cuanto a temperatura, se prevé una máxima de 27° C, y una mínima de 19°.

Ocotlán

En Ocotlán se prevé un cielo parcialmente nuboso con momentos de claridad; no se descarta la posibilidad de una lluvia ligera.

Lee también: Pensión Bienestar: ¿Quién puede recibir el apoyo si el adulto mayor muere?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones