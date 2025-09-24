¿Cuándo volverá a llover en la Ribera de Chapala? Conoce el pronóstico

El pronóstico del sitio especializado Meteored para este miércoles 24 de septiembre indica que en la Ribera de Chapala predominará un cielo soleado con intervalos nubosos, y no se descarta la posibilidad de lluvias ligeras, sobre todo en horas de la mañana.

Además, contempla un índice UV muy alto entre las 11:00 y las 14:00 horas.

Se estima que para el día de mañana la probabilidad de lluvia para estas zonas sea mayor, y que estos eventos vengan acompañados de actividad eléctrica y rachas de viento.

Clima Ribera de Chapala HOY miércoles 24 de septiembre de 2025

Ajijic

Según Meteored, en Ajijic es posible un episodio de lluvia ligera durante las primeras horas de la mañana. Durante el resto del día se espera que predomine una combinación de Sol y nubes. Se prevé, también, una temperatura máxima de 27° C, y una mínima de 19°.

Jocotepec

Del mismo modo, Jocotepec cuenta con probabilidades de lluvia bajas durante las primeras horas del día, sin embargo, se espera un cielo parcialmente soleado durante el resto del día.

Chapala

La probabilidad de lluvia para Chapala durante la mañana es baja, posteriormente, se espera una mezcla de nubes y Sol. En cuanto a temperatura, se prevé una máxima de 27° C, y una mínima de 19°.

Ocotlán

En Ocotlán se prevé un cielo parcialmente nuboso con momentos de claridad; no se descarta la posibilidad de una lluvia ligera.

MB