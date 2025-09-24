El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió este miércoles 24 de septiembre de lluvias intensas en zonas de al menos cuatro estados de la República Mexicana.

Para hoy, el monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales intensas en Nayarit; puntuales muy fuertes en Sinaloa; puntuales fuertes en Sonora y Durango; chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en zonas de Baja California.

A su vez, el nuevo frente frío núm. 4 ingresará sobre la frontera norte y noreste de la República Mexicana e interaccionará con un canal de baja presión sobre el noreste del país, lo que generará lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila; y puntuales fuertes en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como rachas de viento de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en dichos estados.

Otro canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Morelos, Estado de México y San Luis Potosí; puntuales fuertes en Tabasco, Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato; chubascos en Zacatecas, así como lluvias aisladas en Aguascalientes.

La circulación y los desprendimientos nubosos del huracán “Narda” en combinación con inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales intensas en Jalisco (oeste); y puntuales muy fuertes en Michoacán y Colima, así como rachas de viento y oleaje elevado en el occidente mexicano .

La onda tropical núm. 34 recorrerá el sureste y sur del país, ocasionará lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero; y puntuales muy fuertes en Chiapas.

Un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche; y puntuales fuertes en Quintana Roo.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, y muy caluroso, con temperaturas máximas superiores a los 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 24 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit, Jalisco (oeste), Guerrero (norte, oeste y costa) y Oaxaca (norte y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tamaulipas, Tabasco y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur y Zacatecas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Aguascalientes.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

