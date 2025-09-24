Este día se estrena el podcast de Vicente Fox; de esto trata

Vicente Fox es un personaje polémico de la política mexicana y parece que desea mantenerse vigente, a través de un nuevo podcast que está por estrenar.

El expresidente panista entre 2000 y 2006, Vicente Fox Quesada, anunció para el jueves 25 de septiembre el lanzamiento oficial de su podcast llamado "Líderes de la verdad" donde, aseguró, hablará de liderazgos juveniles, ideas y futuro .

"Me voy a meter entre las patas de los caballos con un podcast. Hay un gran vacío de liderazgos en México... ¡Y es momento de ponernos a pensar qué México queremos!", señaló el exmandatario federal en sus redes sociales.

Además, adelantó que en su programa abordará temas de innovación y tecnología, liderazgos, cocina y emprendimiento con "invitados de verdad" .

"De eso va este nuevo podcast. Arrancamos el 25 de septiembre en las plataformas digitales como YouTube" , agregó Fox Quesada.

En entrevista con Grupo Fórmula, asimismo, se mostró entusiasta al "emprender una nueva etapa en comunicación con los jóvenes y las mujeres, particularmente".

"Viene muy ad hoc el tema de 'Líderes de la verdad' porque estamos viviendo entre mentiras, engaños y simulaciones uno y otro día también. Tanto de parte del gobierno, como de la Presidencia y todos los actores públicos que difícilmente se apegan a la verdad", lamentó.

Por lo anterior, expresó que busca rescatar en los jóvenes de hoy ese "valor supremo" de hablar, vivir y actuar con la verdad.

De acuerdo con el panista, habrá entrevistas de temas comunes y corrientes como deporte, inteligencia artificial, redes sociales, gastronomía y los temas de la vida diaria, pero "tocados bajo un punto de vista de la verdad, comentados por verdaderos expertos".

Fox se declara en contra de la reforma a la Ley de Amparo

Fox Quesada destacó en entrevista que "ya no le creemos" al Gobierno federal por sus reformas como la del Poder Judicial y a la Ley de Amparo .

"Está lleno de medias mentiras eso: el amparo es algo que existe desde siempre, a favor del ciudadano, para enfrentar a la autoridad cuando nos trata de mentir. El amparo nos sirve para enfrentar al autoritarismo", dijo.

Según el expresidente del PAN, es urgente y necesario descubrir el lado verídico en este mundo "de medias verdades, de mentira".

