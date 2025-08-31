Este domingo 31 de agosto no se descarta la aparición de lluvias con actividad eléctrica en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, indica que en Jalisco es posible que caigan lluvias puntuales muy fuertes debido a la onda tropical núm. 28 que se desplazará sobre el occidente del país, asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a costas del Pacífico.

De acuerdo con la institución encargada de monitorear, predecir y difundir información sobre el estado del tiempo a escala nacional y local, las lluvias en Jalisco podrían venir acompañadas de granizadas y descargas eléctricas, aunque prevalece una onda de calor en el sur y el sureste de la entidad.

Por su parte, el sitio especializado Meteored prevé para Guadalajara un cielo despejado durante la mañana, aunque con el transcurso de las horas se espera la presencia de nubes. Las probabilidades de lluvia se concentran en horas de la noche. Alrededor de las 20:00 horas se pronostica una tormenta eléctrica.

Probabilidad de lluvia para Guadalajara HOY

Hora Probabilidad de lluvia 20:00 30% 23:00 30%

Probabilidad de lluvia para Guadalajara esta semana

Domingo 31 de agosto - 40%

Lunes 1 de septiembre - 80%

Martes 2 de septiembre - 80%

Miércoles 3 de septiembre - 90%

Jueves 4 de septiembre - 90%

Viernes 5 de septiembre -90%

Sábado 6 de septiembre - 80%

Pronóstico del clima nacional, según el SMN

Pronóstico de lluvias para hoy domingo 31 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Coahuila (norte y noreste), Puebla (este), Veracruz (sur), Tabasco, Guerrero (sureste), Oaxaca (norte, oeste y suroeste) y Chiapas (oeste y sur).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tlaxcala y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy domingo 31 de agosto de 2025:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste) y Morelos.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy domingo 31 de agosto de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy domingo 31 de agosto de 2025:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (costa); con posibles torbellinos: Chihuahua (norte) y Coahuila (norte).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California (norte), Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Durango, Zacatecas (noreste), San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero (costa).

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas Guerrero y Oaxaca.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa sur y oeste de Baja California Sur, y costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas.

