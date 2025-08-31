Tlaquepaque entrega apoyos económicos a familias buscadoras

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, acompañada de la presidenta del patronato del DIF Municipal, María del Carmen Curiel Aldaz, y del director general, Joshimar Cruz Potenciano, entregaron a familiares de personas desaparecidas de San Pedro Tlaquepaque apoyos económicos como parte del programa “Acompañar la Ausencia".

Durante la entrega, Laura Imelda resaltó que gracias al gobierno federal, encabezado por la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, el Sistema DIF Tlaquepaque cuenta con un recurso de 742 mil pesos para beneficiar a 42 familias del municipio.

“Mi reconocimiento por esa fortaleza y mi solidaridad; por eso, en este camino nosotros queremos traducir este discurso en hechos y acciones concretas, porque yo también soy madre y tengo una familia. No voy a pretender ponerme en sus zapatos, pero más que eso, queremos concretarlo en acciones que hoy son una realidad: salvaguardar y proteger de manera prioritaria a las personas buscadoras y ayudar con apoyos como este”, expresó la alcaldesa.

ESPECIAL/ AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE

“En la Ciudad de la Esperanza queremos extender nuestra mano, porque con esta y otras acciones vamos a seguir caminando de su lado y acompañándolas en esta lucha”, añadió.

Por su parte, la presidenta del patronato del DIF Municipal, María del Carmen Curiel Aldaz, señaló que este apoyo busca aliviar la carga económica que implica la búsqueda de familiares desaparecidos, reafirmando el compromiso institucional de dar acompañamiento en esta difícil situación.

El proyecto “Acompañar la ausencia a familiares de los desaparecidos en el Estado de Jalisco" consiste en brindar atención con perspectiva psicosocial a las familias de las personas desaparecidas, a través de un programa integral que incluye atención psicológica, asesoría jurídica y asistencia social, con el fin de mejorar sus condiciones de vida, así como también entregar apoyos económicos a madres o padres de personas desaparecidas activas en la búsqueda.

