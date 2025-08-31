¿Cuáles son las principales causas de abandono de adultos mayores en Jalisco?

El abandono de adultos mayores es un problema que preocupa en Jalisco, pues este es un acto que viola los derechos de este sector vulnerable de la población, ocasionándoles graves daños por la falta de la atención necesaria.

Jalisco es una de las entidades de la República Mexicana que cuenta con mayor número de personas adultas mayores entre su población, posicionándose detrás de la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz. Datos del último Censo de Población realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que en el estado hay alrededor de un millón 50 mil personas mayores de 60 años, lo que representa un 7% del total.

Una investigación publicada por el gobierno estatal en el 2024 indica que las familias abandonan a tres de cada diez adultos mayores en Jalisco.

María Guadalupe Ramírez, geronróloga y expresidenta de la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco, explica que aunque la violencia psicológica es muy frecuente, los adultos mayores "normalmente no quieren denunciar a sus familias", lo que dificulta brindarles apoyo.

¿Cuáles son las principales causas de abandono de adultos mayores?

De acuerdo con el estudio Adultos mayores en condiciones de abandono en Jalisco, elaborado por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, entre las principales causas de abandono y violencia en contra de la población de la tercera edad se encuentran:

Enfermedad y dependencia: el deterioro físico y mental incrementa la necesidad de atención continua

Sobrecarga de trabajo de las personas cuidadoras: las personas cuidadoras suelen enfrentarse a varios retos, como el agotamiento físico, emocional y económico

Disputas patrimoniales: conflictos familiares relacionados con bienes o herencias pueden llevar al abandono de las personas mayores. Además, en muchas ocasiones también existen conflictos familiares porque hay quienes "cuidan más", mientras otros no lo hacen.

Falta de recursos económicos: además de tiempo, el cuidado de personas adultas mayores requiere de recursos monetarios para cubrir gastos de servicios médicos, medicinas, transporte, entre otros.

El abandono puede ocurrir dentro del hogar, cuando sus necesidades son ignoradas, por ejemplo, al dejar pasar citas médicas, omitir medicamentos, no alimentarles de forma adecuada y descuidar su higiene. También se da un abandono emocional a través de la falta de tiempo de calidad, atención y acompañamiento.

El abandono tiene múltiples afectaciones negativas en las vidas de estas personas, pues incrementa el riesgo a padecer depresión, ansiedad y deterioro cognitivo; a esto se le suma la posibilidad de afectaciones físicas por la falta de atención y cuidados.

Abandono de adultos mayores es castigado

El abandono está tipificado como un delito y es sancionado con seis meses a cuatro años de prisión y multas por incumplimiento de cuidados. El Gobierno de Jalisco ofrece apoyos mediante atención médica, albergues, alimentos y recursos económicos, que pueden solicitarse directamente o a través de vecinos e instituciones, mediante el DIF y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

