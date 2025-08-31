Este domingo la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara dio a conocer la localización de un hombre con lapsos de desorientación que había sido reportado como desaparecido en el municipio de Tlaquepaque.

Fueron los oficiales de la comisaría tapatía quienes atendieron el reporte recibido a través del C5 Guadalajara, que hacía mención de un hombre de la tercera edad desorientado, que se encontraba en la calle Isla Tasmania, entre Isla Antigua e Isla Salinas.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron que la persona coincidía con las características de un hombre de 62 años, quien previamente había sido reportado por sus familiares, en redes sociales, como desaparecido.

Al verificar dicha información, los agentes pidieron el apoyo de elementos de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) de la Comisaría tapatía, cuyos oficiales contactaron a los familiares del hombre.

Según lo referido por la familia, el hombre había salido de su casa alrededor de las 15:00 horas de ayer sábado, y al ver que no regresaba, hicieron la publicación en redes sociales; además confirmaron que el hombre que sufre lapsos de desorientación.

Así, finalmente, el sexagenario fue llevado en aparente buen estado de salud con sus familiares, en el municipio de Tlaquepaque.

