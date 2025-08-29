CFE: ¿Cómo pagar el servicio si perdiste el recibo de luz?

Los recibos de luz que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dispersa de manera física en los hogares mexicanos son documentos esenciales para conocer el consumo de energía eléctrica, verificar datos del contrato y para realizar el pago del servicio. Sin embargo, por una u otra circunstancia, este papel puede llegar a extraviarse.

En estas situaciones, debe ser del conocimiento de los usuarios que existen otras alternativas para pagar la luz, incluso sin salir de su domicilio. Una de ellas es realizar el pago a través de la app autorizada por la CFE.

¿Cómo pagar el recibo de luz en la app de CFE?

Cuando no tienes tu recibo de luz a la mano, la aplicación de CFEContigo ofrece una manera fácil y sencilla para realizar la transacción.

Con esta herramienta también es posible obtener el recibo de manera digital, descargarlo e imprimirlo.

Para pagar el servicio de electricidad sigue los siguientes pasos:

1. Descarga la aplicación de CFEContigo en tu dispositivo móvil, esta se encuentra disponible en la App Store (para iPhone) y en la Play Store (para Android).

2. Crea una cuenta o inicia sesión. Para crear una cuenta es necesario ingresar datos como tu correo electrónico, nombre, apellidos y un número de teléfono. También es necesario crear una contraseña. Cuando hayas completado los campos recibirás un código de verificación en tu correo electrónico para confirmar tu identidad.

3. Una vez dentro, busca la opción de "Agregar servicio" o "Mis recibos registrados", luego da clic en "Nuevo".

4. Captura de forma manual el número de servicio (RPU), este se encuentra impreso en cualquier recibo anterior que tengas. También lo puedes localizar en tu contrato.

5. Confirma que la información sea correcta. Puedes asignar un alias al servicio para identificarlo más fácilmente.

6. Cuando el servicio esté registrado podrás ver el saldo actual o el monto pendiente de pago de tu recibo más reciente.

7. Para pagar, ingresa los datos de tu tarjeta bancaria. Una vez confirmado el pago, la aplicación te mostrará el estado como “pagado”. El comprobante se enviará por correo electrónico.

El recibo también puede pagarse en el portal de la CFE en línea, en sucursales y aplicaciones bancarias, cajeros automáticos o en establecimientos como Oxxo.

Pagar por el servicio de electricidad en tiempo y forma es fundamental para evitar la suspensión del servicio y la generación de recargos por mora, entre otras consecuencias que pueden afectar el historial crediticio.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

