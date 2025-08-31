Verificación Vehicular: ¿Qué pasa si no paso la prueba en 2025?

La verificación vehicular se trata de un procedimiento a través del cual se realiza una revisión de los motorizados con el objetivo de asegurar que sus emisiones de contaminantes se encuentren dentro de los límites máximos permisibles.

Dicho proceso forma parte de la estrategia "Verificación Responsable" impulsada por el Gobierno de Jalisco, la cual busca mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública.

En el 2025, el procedimiento se lleva a cabo de forma escalonada siguiendo un calendario emitido por las autoridades. Así, en agosto el turno es de los autos cuyas placas terminan en 6.

¿Qué pasa si no apruebo la verificación?

En el caso de no pasar la prueba se otorga un segundo intento gratuito en el mismo Centro de Verificación Responsable en donde se llevó el vehículo por primera vez. Para este segundo intento no es necesario agendar cita.

Si la prueba se realizó dentro del periodo establecido dentro del calendario oficial, se tienen 30 días naturales posteriores a la verificación para acudir al mismo centro del primer intento.

En caso de no pasar el segundo examen, las autoridades recomiendan realizar las reparaciones necesarias al vehículo, hacer de nuevo el proceso para la verificación y obtener el distintivo de aprobado.

En el 2025 no habrá operativos específicos para inspeccionar la verificación vehicular, sin embargo, cuando un conductor sea detenido por otra infracción vial, podría recibir sanciones si el vehículo no está verificado.

El Gobierno de Jalisco recuerda que una mejor calidad del aire es una corresponsabilidad ciudadana, además, portar el comprobante de verificación vigente da cumplimiento a lo establecido en el artículo 365 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado.

Calendario COMPLETO de verificación vehicular 2025

Enero-febrero: Vehículos con terminación de placa 1

Febrero-marzo: Vehículos con terminación de placa 2

Marzo-abril: Vehículos con terminación de placa 3

Abril-mayo: Vehículos con terminación de placa 4

Mayo-junio: Vehículos con terminación de placa 5

Julio-agosto: Vehículos con terminación de placa 6

Agosto-septiembre: Vehículos con terminación de placa 7

Septiembre-octubre: Vehículos con terminación 8

Octubre-noviembre: Vehículos con terminación de placa 9

Noviembre-diciembre: Vehículos con terminación de placa 0

