Beca Rita Cetina: requisitos para inscribir a tus hijos si van a la primaria

El objetivo de la Beca Rita Cetina Gutiérrez es apoyar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes de los planteles educativos públicos del país

Para conocer cualquier nueva información sobre el registro de estudiantes de preescolar y primaria, es necesario estar al pendiente de los canales oficiales del Gobierno de México. EL INFORMADOR/ARCHIVO

De acuerdo con declaraciones de Julio León Trujillo, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, se tiene previsto que los alumnos de primaria y de preescolar puedan incorporarse a la Beca Universal Rita Cetina Gutiérrez en el ciclo escolar 2025-2026.

Este se trata de un apoyo implementado durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el objetivo de evitar que niñas, niños y adolescentes abandonen sus estudios por falta de recursos económicos.

El proceso de inscripción a la beca deberá realizarlo la madre, el padre o el tutor de los alumnos a través de la plataforma oficial del programa. Para ello será necesario contar con la Llave MX, una herramienta de identidad digital del Gobierno de México.

¿Cuáles son los requisitos de la Beca Rita Cetina?

El programa del Gobierno Federal ha sido catalogado como universal, lo que quiere decir que beneficiará a todos los estudiantes de educación básica sin distinción. Así, el único criterio para obtener la beca es estar inscrita o inscrito en una escuela pública de educación básica en modalidad escolarizada.

Para el registro en línea se solicitan los siguientes documentos de la madre, padre o tutor:

  • CURP
  • Número de celular
  • Correo electrónico
  • Identificación oficial
  • Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Del estudiante solo se solicita la CURP.

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina?

En su primera fase, la Beca Rita Cetina ha beneficiado a los estudiantes de secundaria con pagos de mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada estudiante adicional. Por ejemplo, un hogar con dos estudiantes de secundaria recibirá en total 2 mil 600 pesos bimestrales.

Para conocer cualquier información sobre el registro de estudiantes de preescolar y primaria, es necesario estar al pendiente de los canales oficiales del Gobierno de México, así como de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y los Programas del Bienestar.

