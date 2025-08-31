Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica, que el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica en altura, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sonora y Chihuahua; puntuales fuertes en Durango, Sinaloa y Baja California Sur; e intervalos de chubascos en Baja California.

Por su parte, un sistema frontal se extenderá sobre el sur de Estados Unidos, muy próximo a la frontera noreste del territorio nacional y originará lluvias puntuales intensas en Coahuila; y lluvias con intervalos de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas, con fuertes rachas de viento y posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila y norte de Chihuahua. Por su parte, la onda tropical número 28 que se desplazará sobre el occidente del país, asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a costas del Pacífico central mexicano, generarán lluvias puntuales intensas en Guerrero; y puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco.

Además, un canal de baja presión extendido sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el centro de México, y el ingreso de aire húmedo del golfo de México en el oriente del territorio nacional, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Veracruz y Puebla; puntuales muy fuertes en Ciudad de México, Estado de México y Morelos; puntuales fuertes en Tlaxcala; chubascos en Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas; y lluvias aisladas en zonas de Aguascalientes.

La entrada de aire húmedo del mar Caribe en la península de Yucatán y la onda tropical número 29 que se desplazará sobre el sureste mexicano, en interacción con un canal de baja presión, propiciarán lluvias puntuales intensas en Chiapas, Tabasco y Oaxaca; puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche; y puntuales fuertes en Quintana Roo.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

ESPECIAL / SMN

Pronóstico de lluvias para hoy domingo 31 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Coahuila (norte y noreste), Puebla (este), Veracruz (sur), Tabasco, Guerrero (sureste), Oaxaca (norte, oeste y suroeste) y Chiapas (oeste y sur).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tlaxcala y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

*Con información del SMN.

MV