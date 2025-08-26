Beca Rita Cetina: ¿Cuándo será el primer pago del ciclo escolar 2025-2026?

La Beca Rita Cetina es uno de los programas sociales implementados durante el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dirigido a estudiantes de educación básica.

Con un pago de al menos mil 900 pesos bimestrales por familia, la beca tiene el objetivo de que ningún niño, niña o adolescente en el país abandone sus estudios por la falta de recursos.

El último pago de este programa del Gobierno Federal se dispersó en días de junio a través de depósitos en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada alumno de secundaria.

Sin embargo, durante los meses de julio y agosto no hubo pago, debido al periodo vacacional. En este escenario, muchos hogares beneficiarios se preguntan cuándo será el próximo depósito.

¿Cuándo será el primer depósito de la Beca Rita Cetina del ciclo escolar 2025-2026?

De acuerdo con la dinámica del programa, el próximo pago de la Beca Rita Cetina se hará una vez que haya iniciado el ciclo escolar 2025-2026, y corresponderá al bimestre septiembre-octubre.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han dado a conocer las fechas exactas de los depósitos, aunque se estima que estos se realicen en el mes de octubre.

Para conocer la información precisa es necesario estar al pendiente de las redes oficiales del Gobierno Federal y la Secretaría del Bienestar.

Nuevo periodo de registro para la Beca Rita Cetina

Recientemente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que a partir del 15 de septiembre se abrirá el registro en línea para que los estudiantes de nuevo ingreso a secundaria se incorporen al programa.

Este proceso debe realizarlo la madre, el padre o el tutor de los alumnos a través de la plataforma oficial del programa. Para ello será necesario contar con la Llave MX, una herramienta de identidad digital del Gobierno de México.

Los documentos necesarios para el registro son: Clave Única de Registro de Población (CURP), número celular, correo electrónico, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses). Esta información debe ser del tutor responsable, ya que lo único que necesitaras del estudiante será su CURP.

Además, en septiembre también se tiene prevista la incorporación de alumnos de primaria y preescolar al apoyo, según lo anunciado por el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León.

