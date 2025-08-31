La mañana de este domingo se formó en el océano Pacífico la tormenta tropical "Kiko", esto a partir de la depresión tropical Once-E, según información del Servicio Meteorológico Nacional.

El ciclón se localiza a mil 680 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 15 km/h.

De acuerdo con su ubicación, no genera efectos en nuestro país ni representa peligro para costas nacionales.

ESPECIAL / SMN

Pronóstico de lluvias para hoy domingo 31 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Coahuila (norte y noreste), Puebla (este), Veracruz (sur), Tabasco, Guerrero (sureste), Oaxaca (norte, oeste y suroeste) y Chiapas (oeste y sur).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tlaxcala y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

*Con información del SMN.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV