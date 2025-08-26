Pensión Bienestar: ¿Qué se sabe del pago de septiembre hasta ahora?

En el mes de septiembre, la Secretaría del Bienestar, a través del Banco del Bienestar, dispersará los pagos de las pensiones para mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad correspondientes al quinto bimestre del 2025, es decir, el de septiembre-octubre.

Ante esto, la población beneficiaria se encuentra alerta de cualquier nueva información respecto a las fechas en las que podrán ver reflejado el monto en sus tarjetas. Aquí te compartimos lo que se sabe de la dispersión de recursos hasta el momento.

Te puede interesar: Paquetazo 3×1: Estos propietarios tienen hasta el 31 de agosto para cambiar placas

¿Cuándo sale el calendario de pagos oficial de la Pensión Bienestar de septiembre 2025?

El calendario de pagos de cada bimestre es dado a conocer durante los primeros días del primer mes de ese periodo por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

Esta información suele ser anunciada en las conferencias matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y posteriormente los calendarios son publicados en las redes oficiales del Bienestar, entre ellas el sitio web de Programas para el Bienestar.

Otro medio seguro para conocer esta información son las redes sociales de Ariadna Montiel. Cualquier anuncio fuera de estos medios se trata de una mera especulación.

Cabe señalar que en el mes de septiembre, los nuevos beneficiarios de las pensiones del Bienestar, que se inscribieron en agosto, recibirán su primer pago, según se ha dado a conocer a través del sitio de Programas para el Bienestar.

¿De cuánto será el pago de las pensiones del Bienestar en septiembre?

El monto varía según el programa social al que se encuentre inscrito el beneficiario.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos por cada niño de 0 a 4 años registrado y 3 mil 720 si el niño tiene una discapacidad hasta los 6 años.

Lee también: Lemus no descarta que la Línea 5 opere antes que la L4

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB