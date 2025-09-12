El día de hoy, la cuenta oficial de Protección Civil y Bomberos de Zapopan informó el rescate realizado la noche del pasado miércoles luego del reporte de una persona caída en una excavación profunda en el cruce de las avenidas López Mateos y Mariano Otero.

Al llegar al lugar de los hechos, los elementos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Zapopan se encontraron con un hombre de aproximadamente 40 años que había caído cerca de 25 metros a través de una excavación profunda en el lugar.

Tras la evaluación de la escena, los rescatistas instalaron un sistema de cuerdas. Se descendió en coordinación con Cruz Roja Jalisco de manera que se pudiera inmovilizar al accidentado y extraer de manera segura a la persona. La acción de rescate duró más de tres horas de labores.

Una vez rescatado, el hombre fue entregado a personal paramédico quienes tras una rápida evaluación lo trasladaron a un puesto de socorro para una mejor atención de sus lesiones.

OB