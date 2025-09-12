Viernes, 12 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Rescatan a persona que cayó en una excavación profunda

Elementos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Zapopan rescataron a un hombre de aproximadamente 40 años

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

El sujeto había caído cerca de 25 metros a través de una excavación profunda en el lugar. ESPECIAL / Protección Civil y Bomberos de Zapopan

El sujeto había caído cerca de 25 metros a través de una excavación profunda en el lugar. ESPECIAL / Protección Civil y Bomberos de Zapopan

El día de hoy, la cuenta oficial de Protección Civil y Bomberos de Zapopan informó el rescate realizado la noche del pasado miércoles luego del reporte de una persona caída en una excavación profunda en el cruce de las avenidas López Mateos y Mariano Otero.

Al llegar al lugar de los hechos, los elementos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Zapopan se encontraron con un hombre de aproximadamente 40 años que había caído cerca de 25 metros a través de una excavación profunda en el lugar.

Tras la evaluación de la escena, los rescatistas instalaron un sistema de cuerdas. Se descendió en coordinación con Cruz Roja Jalisco de manera que se pudiera inmovilizar al accidentado y extraer de manera segura a la persona. La acción de rescate duró más de tres horas de labores.

Una vez rescatado, el hombre fue entregado a personal paramédico quienes tras una rápida evaluación lo trasladaron a un puesto de socorro para una mejor atención de sus lesiones.

Lee: Así luce el operativo de contraflujo en avenida Adolf B. Horn (FOTOS)

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones