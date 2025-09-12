Con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir delitos en la colonia Country Club, líderes vecinales, en coordinación con la policía municipal de Guadalajara y la policía estatal, se reunieron esta mañana del 12 de septiembre en los cruces de las calles Mar Rojo y Mar Caribe.

Entre las medidas implementadas se encuentra la investigación de delitos ocurridos en la colonia, así como la coordinación con las autoridades mencionadas para atender cualquier situación de emergencia en la zona, declaró Héctor Mejía Sandoval, coordinador de seguridad de la Colonia Country Club.

Asimismo, se busca reforzar el patrullaje en el área y realizar revisiones periódicas de seguridad para prevenir actos delictivos. Entre las problemáticas mencionadas se encuentra el robo de celulares mediante amenazas a los vecinos.

El trabajo conjunto con los grupos vecinales incluye la difusión de recomendaciones a través de chats comunitarios, así como la vigilancia permanente mediante patrullajes las 24 horas, con el fin de acercarse a los vecinos y fortalecer la prevención del delito.

Ricardo Neri, comisario de la región 1 de la Comisaría de Guadalajara, informó que mantienen coordinación con la asociación de colonos de la colonia Country Club y que se han abordado temas de proximidad para garantizar comunicación constante con los habitantes de la zona.

“Se trata de un trabajo en conjunto entre la Comisaría de Guadalajara y los chats vecinales para hacer llegar la información necesaria y prevenir delitos” , apuntó el comandante.

