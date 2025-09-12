El partido Pachuca vs Cruz Azul será el duelo que abre el segundo día de actividad de la Jornada 8 (J8) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro cita a dos equipos que buscan escalar posiciones para acercarse a la cima. Aquí te compartimos el horario, los canales de transmisión y cómo llegan ambos equipos a este enfrentamiento.

Tras un inicio arrollador con cuatro triunfos en fila, los Tuzos del Pachuca solo han obtenido un punto en sus últimos tres partidos, por lo que ya le urge un resultado positivo, el cual buscará obtener cuando se enfrente a la Máquina del Cruz Azul.

El cuadro hidalguense se ha sumido en una crisis de resultados, con dos derrotas y un empate en los últimos tres encuentros y donde su futbol ha desaparecido, además de que el gol ya no llega tampoco.

Jaime Lozano llegó con dudas, las cuales despejó al comienzo del torneo, pero en sus últimos encuentros han regresado ante la falta de resultados.

El próximo sábado será una gran prueba para el "Jimmy" y sus pupilos al enfrentar a la Máquina del Cruz Azul que marcha en el tercer lugar general y que ha empezado a tomar fuerza.

Pachuca ha perdido fuerza al ataque ante la salida de Salomón Rondón, pues ni Idrissi, Jhonder Cádiz y el recién llegado Luis Quiñones han llenado los zapatos del venezolano que se fue al Real Oviedo de España.

Del otro lado, el Cruz Azul de Nicolás Larcamón empieza a despejar las dudas y ya acumula cinco victorias consecutivas, va invicto, y es de los cuadros que más ataca y que más goles mete en el torneo.

La mala noticia para el cuadro celeste es la baja por lesión de su goleador Ángel Sepúlveda, del que se espera su recuperación en al menos 15 días. De cualquier forma, tiene como sustituto a Gabriel "Toro" Fernández.

El cuadro de La Noria no quiere dejar escapar puntos y seguir emparejado con América y estar a la caza del Monterrey para asumir el liderato general.

El partido de la J8 del Apertura 2025 se disputará este sábado 13 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J8 Pachuca vs Cruz Azul

Fecha y hora: Sábado 13 de septiembre, 17:00 horas

Sábado 13 de septiembre, 17:00 horas Estadio: Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Hidalgo, Pachuca, Hidalgo Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV

