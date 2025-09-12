Viernes, 12 de Septiembre 2025

A esta hora lloverá el 13 de septiembre en Guadalajara

Te presentamos el clima que espera a la ciudad tapatía este segundo sábado de septiembre

Por: Ámbar Orozco

Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se espera la caída de lluvia eléctrica para este viernes 12 de septiembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la depresión tropical “Trece-E”, la cual se prevé que se intensifique a tormenta tropical frente a las costas de Guerrero y Michoacán; la vaguada monzónica; una vaguada en altura extendida sobre el oriente del golfo de México y al norte de la península de Yucatán; y la aproximación de una onda tropical a Quintana Roo, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y Guerrero. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se espera la caída de tormenta eléctrica para este viernes 12 de septiembre. 

Así será el clima este 13 de septiembre en Guadalajara

De acuerdo con la cadena Meteored, en la caótica ciudad de Guadalajara, el cielo permanecerá con intervalos nubosos; temperaturas que oscilarán de los 26 a los 15 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 31 km/h. 

Además, una tormenta eléctrica podría cubrir hasta un 70% de la región de Guadalajara —con una acumulación de agua de 2.7 mm— en horas de la tarde y de la noche. El tiempo más propenso a que caiga la lluvia será:

10:00 a 11:00 AM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.3 mm
12:00 a 01:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.3 mm
07:00 a 08:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 1.3 mm
09:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.8 mm

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que, para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias con actividad eléctrica al centro, sur, oriente y occidente del territorio.

Por último, el SMN informó que, la depresión tropical Trece-E, en el océano Pacífico, se localizó a 120 kilómetros  al sursureste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 175 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, el IAM y Meteored.

