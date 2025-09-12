Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , para este viernes 12 de septiembre se prevé que la depresión tropical Trece-E, se intensifique a tormenta tropical, la cual se localizará frente a las costas de Guerrero y Michoacán.

Su circulación y desprendimientos nubosos, asociados con la vaguada monzónica que se mantendrá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en el estado, además de rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas . Durante la tarde, se prevé ambiente caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C.

Debido a los fenómenos meteorológicos presentes en Jalisco, se prevén lluvias puntuales muy fuertes con una acumulación de agua de 50 a 75 milímetros (mm).

Además, el estado espera cielo nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes, todas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas, mismas que podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida.

¿A qué hora lloverá HOY en Guadalajara?

Según datos del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG, el Área Metropolitana de Guadalajara prevé combinación de Sol y nubes; no se descarta la probabilidad de algún chubasco puntual en horas de la tarde y hacia la noche.

A continuación compartimos la probabilidad de lluvia en Guadalajara para este viernes 12 de septiembre.

HORARIO TEMPERATURA PROBABILIDAD DE LLUVIA EN EL TERRITORIO ACUMULACIÓN DE AGUA 13:00 horas 25 °C 30 % 0.2 mm 14:00 horas 26 °C 30 % 0.1 mm 15:00 horas 20 °C - - 16:00 horas 26 °C 30 % 0.2 mm 17:00 horas 24 °C 50 % 0.4 mm 18:00 horas 22 °C 50 % 1.4 mm 20:00 horas 19 °C 60 % 1.6 mm 23:00 horas 18 °C 30 % 0.6 mm

Con información de SMN, IAM y Meteored.

