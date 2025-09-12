Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes 12 de septiembre se prevé que la depresión tropical Trece-E, se intensifique a tormenta tropical, la cual se localizará frente a las costas de Guerrero y Michoacán.Su circulación y desprendimientos nubosos, asociados con la vaguada monzónica que se mantendrá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en el estado, además de rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas. Durante la tarde, se prevé ambiente caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C.Debido a los fenómenos meteorológicos presentes en Jalisco, se prevén lluvias puntuales muy fuertes con una acumulación de agua de 50 a 75 milímetros (mm).Además, el estado espera cielo nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes, todas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas, mismas que podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida.Según datos del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG, el Área Metropolitana de Guadalajara prevé combinación de Sol y nubes; no se descarta la probabilidad de algún chubasco puntual en horas de la tarde y hacia la noche.A continuación compartimos la probabilidad de lluvia en Guadalajara para este viernes 12 de septiembre.Con información de SMN, IAM y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF