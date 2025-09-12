Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) , Secretaría de Marina (Semar) , Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) , realizaron la intervención carretera de un traslado de heroína en Sonora.

Como parte de los trabajos de vigilancia e intervención, fueron detenidas tres personas que transportaban alrededor de 30 kilos de la sustancia ilícita .

La detención fue realizada en un puesto de inspección en el kilómetro 93+100 de la carretera internacional México 15, en el municipio de Huatabampo, en la entidad ya mencionada.

Los agentes de seguridad detuvieron y efectuaron una revisión a una camioneta, en la cual hallaron un compartimento oculto dentro del tanque de gasolina que contenía 12 paquetes confeccionados en plástico transparentes sellados al alto vacío.

En el interior de dichos paquetes fue encontrada una sustancia con las características de la heroína.

Por lo anterior, las personas fueron detenidas: les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

