Así luce el operativo de contraflujo en avenida Adolf B. Horn (FOTOS)

El día de ayer, el gobierno de Tlajomulco informó la aplicación de un operativo de contraflujo vial en Adolf B. Horn en el tramo comprendido entre las vías del ferrocarril y la calle Pípila, con el objetivo de mantener la circulación en ambos sentidos mientras se realizan los trabajos de rehabilitación derivado de las afectaciones a la Infraestructura Vial e Hidrosanitaria debido a las recientes inundaciones.

El operativo de contraflujo tendrá dos horarios de funcionamiento: uno en fase matutina y otro en vespertina. Durante la fase matutina, de 5:00 a.m. a 4:00 p.m., se habilita un carril hacia Av. Concepción y dos carriles hacia Anillo Periférico; mientras que en la fase vespertina, de 4:00 p.m. a 5:00 a.m., se disponen dos carriles hacia Av. Concepción y uno hacia Anillo Periférico.

De igual forma, se han habilitado rutas alternas como la Calle Dr. Pedro Juan Mirassou - Camino Real a Agua Amarilla - Av. Jesús Michel González, y Av. Concepción - Prol. 1ro de Mayo - Antigua Carretera a Chapala.

La información fue compartida en redes sociales por el presidente de municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez, quien solicitó compartir el mensaje.

El día de hoy, la Policía Vial Jalisco tiene a su personal desplegado en la zona y sobre la vialidad Adolf B. Horn apoyando en la circulación vehicular y brindando apoyo a las y los peatones que transitan en la zona. Se pide respetar las indicaciones de los oficiales.

OB