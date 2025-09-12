El día de ayer, elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara lograron rescatan a un hombre que cayó al fondo de una alcantarilla durante la madrugada de este viernes 12 de septiembre.

Los hechos ocurrieron en la calle Halcón de la colonia Rincón de la Agua Azul dentro del municipio capital del estado. La emergencia llegó a conocimiento de los elementos tras una denuncia ciudadana luego de que un conductor de un tráiler escuchase gritos de auxilio y solicitó apoyo a bombero y paramédicos del municipio.

El afectado habría caído accidentalmente al filo de la boca de tormenta a una altura aproximada de tres metros de profundidad. El accidente derivo en múltiples golpes que no comprometieron su vida.

Elementos de rescate lo pusieron de regreso sobre la superficie y lo condujeron a paramédicos de Guadalajara, quienes decidieron trasladarlo a una sala de emergencias para su valoración médica completa. Se reporta que el sujeto se encontraba en estado de ebriedad.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB