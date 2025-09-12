Viernes, 12 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Rescatan a hombre que cayó a una alcantarilla durante la madrugada

Los hechos ocurrieron en las primeras horas de este viernes 12 de septiembre; el sujeto fue atendido por Bomberos de Guadalajara

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

El afectado habría caído accidentalmente al filo de la boca de tormenta a una altura aproximada de tres metros de profundidad. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El afectado habría caído accidentalmente al filo de la boca de tormenta a una altura aproximada de tres metros de profundidad. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El día de ayer, elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara lograron rescatan a un hombre que cayó al fondo de una alcantarilla durante la madrugada de este viernes 12 de septiembre.

Los hechos ocurrieron en la calle Halcón de la colonia Rincón de la Agua Azul dentro del municipio capital del estado. La emergencia llegó a conocimiento de los elementos tras una denuncia ciudadana luego de que un conductor de un tráiler escuchase gritos de auxilio y solicitó apoyo a bombero y paramédicos del municipio.

El afectado habría caído accidentalmente al filo de la boca de tormenta a una altura aproximada de tres metros de profundidad. El accidente derivo en múltiples golpes que no comprometieron su vida.

Elementos de rescate lo pusieron de regreso sobre la superficie y lo condujeron a paramédicos de Guadalajara, quienes decidieron trasladarlo a una sala de emergencias para su valoración médica completa. Se reporta que el sujeto se encontraba en estado de ebriedad.

Lee: Así luce el operativo de contraflujo en avenida Adolf B. Horn (FOTOS)

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones