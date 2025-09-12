De entre las múltiples víctimas derivadas de la explosión de una pipa en Iztapalapa el pasado miércoles 10 de agosto que ha dejado a decenas de personas lesionadas se encuentra una perrita sobreviviente que ha acaparado atención por su historia.

Tras el siniestro, equipos de rescate y unidades de Protección Civil se presentaron en el sitio para atender a todos los seres vivos lesionados entre los que se encontraba "Cereza" una perrita que dio luz a cinco cachorros a través de una cesárea de emergencia.

Según la información del refugio "Huellitas, amor sin fronteras" la perrita Cereza logró salir de las llamas con fuertes quemaduras; fue trasladada para recibir atención veterinaria, sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia de la que salieron a la luz cinco cachorros. Después de un lavado de heridas, las cinco crías pudieron acercarse a su mamá, sin embargo, los seis perritos siguen con cuidados especiales.

Por un lado, a los cinco cachorros les faltaba madurar, por lo que la supervivencia ahora depende de ellos mismos. De acuerdo con "Huellitas, amor sin fronteras", Cereza aún enfrenta quemaduras en varias partes de su cuerpo y debe permanecer vendada como parte de las curaciones. Hasta el momento solo se le dejó una mama disponible para poder alimentar a sus crías.

Los veterinarios señalaron que el nivel de daño de las quemaduras se desconoce ya que se debe esperar a que la piel quemada caiga y se pueda establecer un tratamiento adecuado de las posibles infecciones.

"Aunque el dolor no le permite cuidarlos como ella quisiera, sabemos que el vínculo que la une con sus cinco guerreros es infinito, porque gracias a que ella corrió, luchó y resistió, hoy, ellos están vivos", dijo la encargada de Huellitas, Amor Sin Fronteras.

¿Cómo ayudar a "Cereza"?

La organización ha dispuesto diversas cuentas para apoyar económicamente los cuidados de "Cereza". A continuación te dejamos la información de las cuentas:

Banorte: Clabe interbancaria 072180011828376620

Bancomer : 4152 3138 1055 2732

Banco azteca: 4027 6658 9277 9571

Coppel (OXXO): 4169 1614 6125 2255

PayPal: paypal.me/huellitasanadiaz

