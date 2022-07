Debido a la inflación más alta en 21 años que se refleja en el bolsillo de las personas, en Jalisco hay familias que han quitado de sus listas de compras alimentos básicos como la carne y las papas.

También han sacado del carrito del supermercado productos como los refrescos o el pan para salir flote, de acuerdo con un sondeo llevado a cabo por este medio.

Georgina acudió con su mamá a la zona del Mercado Corona a comprar su despensa para la semana, como frutas y verduras, gastando alrededor de 300 pesos. Sin embargo, en esta visita ya no compró papa, pues encontró que costaba más de 30 pesos el kilo, cuando la semana pasada la vio en 15 pesos.

Adiós a la carne

También han dejado de comprar carne debido a que actualmente tiene un costo de más 180 el kilo. Algunos entrevistados contaron que en semanas anteriores comían carne hasta tres veces por semana, pero ahora solo una vez o ninguna.

Andrés Hernández dijo también que decidió “dejar de comprar carne de tan cara que está". En su hogar se compraban alrededor de dos kilos a la semana, pero ahora "ya no ajusta".

"Los dos kilos nos ajustaban para unos cinco días, y ahorita ya ni medio, está muy cara. Ahorita anda como en 200 pesos el kilo, estaba en 100, 115, casi al doble", lamentó Andrés.

Otro ejemplo fue el de Alessa, quien acudió al súper a comprar los alimentos de su semana. No obstante, se sorprendió ver que un paquete de carne molida de aproximadamente medio kilo costaba 90 pesos, por lo que mejor llevó latas de atún como proteína.

Dejan fuera la papa y "los gustitos”

Guadalupe Salgado acudió también al Mercado Corona a hacer sus compras, llevó limones, comida para su mascota y alcohol, pero al igual que Georgina, tampoco alcanzó a comprar papa. "Está en el cielo", dijo.

Josefina Guadalupe, por su parte, fue al tianguis de la colonia Villaseñor a comprar verdura para la semana. Llevó jitomate, lechuga y cebolla; gastó cerca de 100 pesos.

"Por el aumento de los precios hoy no compré papa, la ocupaba pero hoy no compré. Y el limón, que está al precio, pero ya no me alcanzó", contó.

Debido a que la inflación va en aumento, señaló, en casa han optado por dejar de comprar jugos de sabores para los niños, aunque en ocasiones también han dejado la leche y el pan.

"Ya no lo frecuentamos como antes. No sé qué pasará de seguir esto así, porque los sueldos son pocos, y las cosas siempre suben y no alcanza", lamentó.

Patricia Ramírez compró en ese mismo tianguis todo su mandado. Adquirió lo básico como zanahoria, jitomate, cebolla, limones, plátano, naranja, melón, cilantro, entre otras frutas y verduras.

Gastó 500 pesos, costo que, dijo, "cada vez es más elevado", por lo cual ha optado por no comprar por ahora productos como kiwi o champiñones, que "no son tan necesarios" y suelen ser más costosos.

"Anteriormente con poquito llevabas mucho, pero ya no es así. Eso sí, aquí sale más barato comprar que en el súper, eso ni quien lo dude", añadió.

Usa su tarjeta de crédito

Lilia Mendoza fue al supermercado a hacer su despensa para las próximas dos quincenas. Ella señaló que sintió que en los últimos meses algunos productos duplicaron su precio, como por ejemplo, el aceite que pasó de los "veintitantos" pesos, hasta poco más de los 50.

"Hay cosas que subieron el doble, otras el 50%. Tenemos que usar la tarjeta de crédito porque ya no alcanza. Ahorita por ejemplo aprovechamos algunas cosas al 3 x 2, como los limpiadores y jabones, para que nos ajuste para las próximas dos, tres semanas, es la forma en la que nos estamos manejando ahorita", señaló Lilia.

Andrea, por su parte, notó que el súper de una semana para ella y su esposo pasó de mil 500 pesos a los dos mil.

"Donde hemos notado más el aumento es en los lácteos y carnes. La pieza de queso estaba en máximo 70 y ahora está en 100", lamentó la joven.