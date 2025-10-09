Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 9 al 12 de octubre

Guadalajara se caracteriza por su dinamismo y una variada agenda de actividades pensadas tanto para quienes viven en la ciudad como para quienes la visitan.

Una de las opciones más llamativas es el cine al aire libre, una propuesta impulsada por CinemaLive que ofrece funciones gratuitas bajo las estrellas.

Este proyecto lleva proyecciones de películas sin costo a diferentes lugares de la Zona Metropolitana de Guadalajara, utilizando espacios icónicos como el Parque Metropolitano, el Parque Alcalde y el Parque de las Niñas y los Niños.

Entre el jueves 9 y el domingo 12 de octubre, se podrá disfrutar de una cartelera de cine familiar en varios espacios públicos de la ciudad.

Te compartimos la cartelera de esta semana:

Jueves 9 de octubre

Película sorpresa - 8:00 p.m - Parque Metropolitano.

Viernes 10 de octubre

Coraline - 7:45 p.m - Parque Alcalde.

Toy Story - 7:45 p.m - Parque Mirador Independencia.

Sábado 11 de octubre

Happy feet - 7:00 p.m - Parque Metropolitano.

Domingo 12 de octubre

Hotel Transilvania - 7:00 p.m - Parque de las Niñas y los Niños

MF