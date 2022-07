La inflación general anual en México se ubicó este mes en 7.99%, su mayor alza desde hace 21 años, de acuerdo con el reciente estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La tasa de interés también tuvo su mayor incremento en más de 26 años, y quizá está comenzando a preocuparte y preguntarte qué puedes hacer para evitar quedarte sin un peso durante esta crisis económica.

Aquí te decimos las claves principales para superar esta problemática internacional y evitar quedar en la ruina.

Los factores que causan la inflación

El profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UdeG, Héctor Iván del Toro Ríos, refirió que la inflación actual está causada por diversos factores que se han ido acumulando.

Explicó que, primeramente, la pandemia por COVID-19 ocasionó una desaceleración que se complicó con los desórdenes en los precios de los energéticos y de algunas semillas y granos que trajo consigo la guerra entre Rusia y Ucrania.

El desabasto y el trunque en la línea y producción y transporte son otros detonantes que han hecho que la población vea cada vez más difícil adquirir los productos básicos.

La canasta básica de 123 productos, dijo, en 2005 se adquiría en 3 mil 800 pesos, pero ahora para adquirir lo mismo la ciudadanía necesita desembolsar 11 mil 500 pesos.

"Los consumidores tienen que dejar de consumir cierta clase de bienes y servicios para poder seguir comprando lo que compraban de forma habitual", es decir, dejaron de adquirir los productos de ciertos tipos o marcas que prefierín.

Tu salario se redujo 8%

Refirió que el dinero de las personas comienza a perder valor, "ahora es como si tuvieras 8% menos de lo que ganas de forma habitual como trabajador".

El especialista dijo que para finales de año la inflación puede llegar a dos dígitos, es decir, superar el 10% y llegar a una recesión económica.

Las claves para evitar caer en bancarrota

1.- Haz compras inteligentes

Organizarse para elegir los mejores lugares donde pueden dar buenos precios de acuerdo con el producto que buscamos es una de los puntos clave que da el investigador para poder superar la inflación.

"Se recomienda a la población hacer compras inteligentes, buscar en qué lugares pueden tener precio y calidad sobre los productos que vamos a adquirir".

Un ejemplo es comprar las verduras en el mercado o tianguis en lugar de supermercados.

Realiza un presupuesto familiar

Héctor Iván del Toro Ríos remarcó la importancia de hacer un análisis del dinero con el que se cuenta mensualmente en el hogar para planificar los gastos.

"Con esto vemos cuánto es o que ingresa al hogar, cuánto es lo que tengo que destinar al gasto de créditos hipotecarios o el uso de algún bien financiero. Tenemos que saber cuánto ingresa y cuánto gasto".

Ten cuidado con las tarjetas

El gasto por medio de dinero plástico puede hundir al trabajador si gasta más de lo que gana o si adquiere productos sin analizar un plan de pagos en la crisis económica que se atraviesa.

"Muchas personas al no tener una cultura financiera arraigada en su economía utilizan la tarjeta como si fuera dinero líquido y en este caso no tenemos, ante las condiciones de materia económica, la seguridad si el próximo mes voy a tener mi trabajo o no".

Evita los gastos hormiga

Todas las personas intentan darse gustos al comprar muy a menudo cosas innecesarias que, de forma desmedida, pueden llegar a afectar la economía familiar.

"Son aquellos que tenemos muchas personas como compra de café, golosinas, chicles y todo aquello que no está dentro del presupuesto familiar. Puso como ejemplo lo que se añade a la cuenta cuando las personas esperan en la fila de un supermercado para darse un gusto".

¿Por qué aumenta la tasa de interés?

El experto aseguró que el incremento en las tasas de interés es una medida que toma el Banco de México con la finalidad de que la disminución de la inflación se haga de forma paulatina.

"Lo que están tratando de hacer es tratar de sacar dinero de la circulación para que las personas lo metan a las instituciones bancarias con la finalidad de ganar intereses y no ver que el precio de su dinero pierda e el valor. Es una forma de subsanar las problemáticas que estamos teniendo". Lo anterior, recalcó, afecta los créditos en general, ya que sale cada vez más caro.

México también lo hace, dijo, con la finalidad de que no se vayan las inversiones extranjeras del país hacia el exterior.

Costo de la canasta básica de 123 productos

2005 $3800

2011 $9000

2015 $11000

2022 $11500

Cifra

28% de la población en Jalisco vive con el salario mínimo de 5 mil 200 pesos.